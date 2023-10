Le Galuperie, Galup fa il restyling delle sue sfiziose "coccole di cioccolato"

Se Galup in piemontese significa goloso o prelibato, Galuperia vuol allora dire golosità o prelibatezza, insomma, una sfiziosa coccola.



L'autunno 2023 si è aperto, per l’azienda pinerolese, all’insegna della dolcezza, con il restyling delle Galuperie, prelibatezze al cioccolato, vestite a festa con incarti colorati, pack eleganti dai colori caldi, che bene si abbinano a quella sensazione di festoso tepore che sprigiona ogni confezione.

Le Galuperie Galup sono delizie al cioccolato che rappresentano un viaggio goloso nel ricco patrimonio dolciario italiano, e non solo, promettendo un’esperienza sensoriale indimenticabile e unica a ogni assaggio.

Come i Baci di Dama in confezione da 150 gr: i Baci sono nati più di un secolo fa a Tortona, due piccoli pasticcini di farina, nocciole, burro e zucchero che racchiudono un bacio al cioccolato. Oggi, i Baci di Dama sono riconosciuti come Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Regione Piemonte.

Le Galuperie offrono anche deliziose Creme alla Nocciola, Pistacchio, Zabajone e di Marroni in vaso di vetro da 250 e 350 gr, perfette per guarnire una fetta di pane o un dolce fatto in casa.

Ideali per le serate autunnali o per regalare un momento di dolcezza ad amici e parenti, Galup propone le Praline Alcoliche Miste e quelle Base Latte e Fondente Miste nell’elegante scatola magnetica da 500 gr, con tantissimi gusti golosi: dal Grand Orange al Rhum, per quelle alcoliche, ma anche al Cremino, Torroncino, Gianduja e Caramello Salato, per la versione analcolica.

Non è solo la tradizionale pasticceria italiana quella proposta delle Galuperie, ci sono anche i Tartufi Assortiti. Il tartufo è infatti un dolce di origine francese il cui nome deriva dalla forma del famoso tartufo selvatico. È il 1828 quando nasce il cacao come lo conosciamo oggi: ovvero separato dal burro di cacao che rende solido il cioccolato. Nel 1879 è la volta del cioccolato al latte e grazie agli esperimenti su questo nuovo cioccolato si arriva alla creazione della ganache. Ora gli ingredienti ci sono tutti: nasce così il tartufo al cioccolato.

Il viaggio nel gusto delle Galuperie si conclude con i Nisulot Galup Fondenti e al Latte, uniti in un’unica confezione, croccanti nocciole intere avvolte da goloso cioccolato.



Le Galuperie colorate, golose, eleganti e originali, sono dunque la proposta di Galup per questi mesi autunnali, per raccontare che la bontà, la qualità e l’eccellenza, si possono gustare in ogni momento dell’anno, con proposte sempre innovative, disponibili sia su www.galup.it, che nei punti vendita di Pinerolo e Torino e nei migliori negozi di tutta Italia.