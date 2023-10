Il conflitto israeliano può aumentare la domanda di oro, criptovalute e asset sicuri; in quali criptovalute vale la pena investire?

Il recente attacco a sorpresa sferrato da Hamas in Israele sabato scorso ha spinto gli investitori a monitorare attentamente i potenziali rischi geopolitici che impattano sui mercati finanziari globali. In mezzo a questi rischi crescenti, gli asset sicuri come l'oro e le criptovalute come Tron (TRX), Bitcoin Cash (BCH) e VC Spectra (SPCT) rappresentano una nuova frontiera per la sicurezza finanziaria.

Di fronte ai possibili rischi geopolitici, gli investitori si chiedono: qual è la migliore criptovaluta in cui investire? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Sintesi

Tron (TRX) dovrebbe raggiungere 0,098 dollari entro la fine del 2023.

Bitcoin Cash (BCH) salirà a 275,33 dollari entro dicembre 2023.

VC Spectra (SPCT) offre agli investitori un rifugio sicuro in mezzo alle crescenti tensioni geopolitiche.

Google si allea con Tron: gli investitori guardano al potenziale rally del prezzo di TRX

Il 4 ottobre 2023, Tron DAO ha annunciato la sua integrazione con la blockchain di Google Cloud, creata appositamente per le interrogazioni sui dati. Questa mossa aumenterà l'adozione e faciliterà l'accesso alla rete Tron (TRX) all'interno della vasta infrastruttura di Google Cloud.

Inoltre, Tron (TRX) sfrutta un'architettura a tre livelli, con livelli di base, di archiviazione e di applicazione. Questa configurazione strategica consente flussi di token e analisi on-chain senza soluzione di continuità, eliminando il requisito dei singoli nodi.

Dopo l'annuncio di Tron (TRX), il prezzo di TRX è aumentato leggermente da 0,087 a 0,089 dollari tra il 4 e il 9 ottobre. Inoltre, il volume di scambio della moneta Tron è salito del 4,7% nello stesso lasso di tempo, indicando un forte sentimento da parte degli investitori.

Poiché la continua instabilità della regione israeliana suscita preoccupazioni, gli esperti indicano che Tron (TRX) offre una scelta di investimento sicura. Con le partnership di Tron (TRX) che ne aumentano l'utilità, le proiezioni di mercato indicano che il prezzo di TRX salirà a 0,092 dollari entro la fine di ottobre. Inoltre, si prevede che il prezzo di TRX raggiungerà 0,098 dollari entro dicembre 2023.

Vediamo come Bitcoin Cash (BCH) si confronta con Tron (TRX).

Bitcoin Cash (BCH) si trova di fronte a un dilemma: i minatori trasferiscono 58 milioni di dollari

Le balene del Bitcoin Cash hanno orchestrato un'impennata dei prezzi del BCH a fine settembre, sfruttando il sentimento positivo dei mercati delle altcoin. Tra il 22 e il 29 settembre, il prezzo del Bitcoin Cash è salito del 14,1%, da 207,32 a 236,47 dollari. In particolare, il Bitcoin Cash (BCH) è salito a 251,85 dollari il 2 ottobre.

L'analisi on-chain rivela che al 29 settembre i minatori detenevano una riserva cumulativa di 6,5 milioni di BCH. Tuttavia, questa cifra si è ridotta a 6,25 milioni di BCH al 5 ottobre. Ciò suggerisce che i minatori hanno sfruttato il recente rally dei prezzi del Bitcoin Cash vendendo 250.000 monete BCH la scorsa settimana.

Con il prezzo di mercato attuale di 230,12 dollari, la recente vendita di 250.000 BCH da parte dei minatori si traduce in un prelievo stimato di 57,5 milioni di dollari. Questa azione ha contribuito in particolare a un calo del 9% del prezzo del Bitcoin Cash questa settimana, da 253,46 dollari al prezzo attuale.

D'altra parte, gli esperti rimangono rialzisti sul prezzo del Bitcoin Cash grazie ai guadagni a due cifre di settembre. Secondo le ultime notizie sul Bitcoin Cash, il BCH dovrebbe raggiungere i 275,33 dollari entro dicembre 2023. Si tratta di una scelta interessante per gli investitori che cercano stabilità nell'incertezza del conflitto israeliano.

Infine, quanto è interessante VC Spectra (SPCT) rispetto a Bitcoin Cash (BCH)?

VC Spectra (SPCT) emerge come santuario finanziario in mezzo alle turbolenze israeliane

L'attuale conflitto geopolitico tra Israele e Hamas ha involontariamente portato alla luce diverse potenziali implicazioni positive per le criptovalute. Alla luce di questi sviluppi, VC Spectra (SPCT) è la migliore moneta da acquistare in quanto integra l'intelligenza artificiale per ottenere rendimenti e gestione del rischio superiori.

Distinguendosi, VC Spectra (SPCT) offre agli investitori dividendi trimestrali e riacquisti basati sui rendimenti, oltre a un accesso privilegiato alle pre-ICO e a portafogli diversificati. Senza dubbio, l'approccio incentrato sull'utente di VC Spectra (SPCT) facilita un processo decisionale ben informato nel loro percorso di investimento.

VC Spectra (SPCT) è salita tre volte nella fase 3 della sua prevendita pubblica, raggiungendo 0,044 dollari. Pertanto, gli investitori della Fase 1 hanno registrato un'impennata del 450%, mentre gli investitori della Fase 2 hanno guadagnato il 300%.

Se qualcuno acquista i token SPCT a 0,044 dollari, beneficerà di un'impennata dell'81,81% quando SPCT raggiungerà 0,080 dollari alla fine della prevendita. Assicuratevi oggi stesso il vostro token SPCT e godete di un bonus del 100% su qualsiasi deposito.

