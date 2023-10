Quattrozampeinfiera torna a Torino: due giorni di eventi per gli amanti di cani e gatti

Un evento straordinario è in arrivo a Torino, pronto a celebrare l'affetto e l'amicizia cani e gatti.

Quattrozampeinfiera, una due giorni interamente dedicata agli animali da compagnia, prenderà vita sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 presso il LingottoFiere Torino – Pad. 1.

L'evento offre un'ampia gamma di attività coinvolgenti, appositamente pensate sia per i cani che per i gatti, con l'obiettivo di divertirsi, mantenersi in forma e migliorare la relazione con i fedeli compagni a quattro zampe.

I cani avranno l'opportunità di godere di un'esperienza di pura gioia e movimento mentre si tuffano in piscina con l'AquaDog, sfidano la propria agilità e vivacità in sessioni di Dog Agility, Disc Dog, Hoopers e Treibball e partecipano a corsi e attività studiati per rafforzare il legame con i loro umani.

L'ampia varietà di attività pensate appositamente per gli animali, garantisce che ogni partecipante possa trovare qualcosa di adatto alle esigenze e alle personalità dei propri compagni pelosi.

Quattrozampeinfiera rappresenta inoltre l'opportunità ideale per scoprire prodotti e servizi, partecipare ad attività coinvolgenti e sfilate insieme ai propri amici pelosi.

Per coloro che stanno pensando di introdurre un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, l'evento offre la possibilità di connettersi con numerose Associazioni e allevatori di razza, per ricevere informazioni e preziosi consigli.

Per info: info@quattrozampeinfiera.it; 0362.1636218; quattrozampeinfiera.it