Al volante ubriachi o drogati, controlli della Stradale di Torino: 7 patenti ritirate

Questa notte controlli straordinari della Polizia Stradale di Torino di contrasto alle stragi del weekend. Nel dettaglio i cinque equipaggi in servizio, con l'ausilio del personale medico, hanno fermato 33 veicoli per un totale di cinquanta persone.

Tre positivi al Drogometro

Nove conducenti sono stati fermati per guida in stato di ebrezza: due di loro sono risultati positivi anche al test del Drogometro, per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Uno è risultato positivo solo a quest'ultimo.

Ritirate sette patenti

A seguito degli accertamenti sono state ritirate sette patenti: i guidatori con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l sono stati denunciati.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana prossimi, fino al 5 novembre.

Denunciati 4 automobilisti ubriachi nell'Eporediese

Anche i Carabinieri negli scorsi giorni hanno effettuato un servizio di prevenzione degli incidenti legati all'abuso di alcol e droga. In piazza Santa Giulia sono stati distribuiti duemila test monouso ai giovani della movida. Nell'Eporediese i militari hanno denunciato quattro automobilisti in stato di ebrezza, mentre tre persone di cui un 16enne sono state trovate in possesso di piccole quantità di hashish.

A San Salvario la droga del pusher

Controlli anche a Porta Nuova: dove sono stati sequestrati circa 104 grammi di hashish, suddivise in dosi, in strade e nascondigli dei pusher nelle zone di via Saluzzo e via Berthollet.

A Rivalta e Moncalieri i Carabinieri hanno ritirato la patente a 16 persone, anche denunciate, per guida in stato di ebrezza.