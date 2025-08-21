Insulti e lancio di oggetti contro il tram della linea 4, l’autista: “Episodi come questo sempre più frequenti”

Insulti e lancio di oggetti contro il tram. È quanto successo a un manovratore della linea 4 lo scorso 19 agosto.

L’episodio è avvenuto alle 4.35 del mattino quando l’autista è uscito con il mezzo dal deposito Nizza in direzione Falchera.

“Ho girato da XX settembre per andare in corso Regina e ho visto quest’uomo che arrivava da piazza della Repubblica con la bici - è la testimonianza del manovratore del tram - Ha girato su corso Giulio Cesare e alla fermata, mi ha fatto segno che voleva salire, gli ho fatto segno di no per la bici. Ho proseguito la corsa e quando sono arrivato al ponte Mosca l’ho visto arrivare dalla sinistra, buttando la bici per terra”.



L’uomo si vede anche nel video registrato dallo stesso autista mentre si trova sulle rotaie davanti al tram. “Si è girato verso il parabrezza e ha iniziato a insultarmi. Ha tirato fuori un cetriolo e l’ha lanciato dopo avergli dato un morso. Io ho smesso di fare il video e sono andato un po’ avanti e mentre passavo ha lanciato una bottiglia di vetro contro la fiancata. Nel frattempo ho chiamato la centrale. Non è la prima volta che capitano queste."

“Si verificano situazioni del genere sempre di più. I manovratori sono esasperati” è il commento di Michele Schifone del sindacato Faisa Cisal.