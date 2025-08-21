Coltivava in casa e rivendeva droga: nei guai una 55enne di Ala di Stura

Arrestata in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza una 55enne italiana con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, al termine dell'indagine la Compagnia di Lanzo Torinese ha individuato la donna, residente ad Ala di Stura, sospettata di aver predisposto e gestito un impianto di produzione di piante di cannabis sativa.

L'indagine

I Finanzieri hanno messo sotto ossercazione la relativa residenza, trovando conferma dei sospetti emersi sull’attività illecita che lì veniva svolta. Hanno quindi svolto una perquisizione domiciliare che ha consentito di scoprire all’interno dell’abitazione 2 chili di marijuana già essiccata e confezionata, piccole quantità di cocaina e hashish e, all’interno di una serra 22 piante di cannabis sativa in fase di coltivazione e circa 300 grammi di semi della medesima pianta, oltre a materiale (bilancino e materiale per la macinazione) strumentale alla commercializzazione dello stupefacente.

Sono stati posti sotto sequestro anche 700 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. La Procura della Repubblica di Ivrea e il G.I.P. del Tribunale eporediese hanno convalidato l’arresto della donna, cui è stata successivamente imposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.