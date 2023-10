Collegno, al via il progetto "Cantieri Over 58" nella sua edizione 2023/2024

Il sindaco Francesco Casciano afferma: "Questo prezioso periodo di lavoro nei cantieri di pubblica utilità e di cura del verde nella città, consente alle persone inserite nel percorso di versare i contributi necessari per raggiungere o avvicinare i requisiti richiesti per la pensione, obiettivo primario per uscire da situazioni di precarietà ed accedere alla meritata previdenza". Il vicesindaco Antonio Garruto sottolinea: "si tratta di un importante opportunità finanziata dalla Regione Piemonte, che come Assessorato alle politiche del lavoro della Città di Collegno continuiamo a cogliere visti i risultati positivi ottenuti negli anni. Le nostre politiche attive del lavoro sono calibrate per cercare di dare risposte 'su misura ' alle diverse esigenze di occupazione".



Il progetto avrà la durata di 12 mesi e coinvolgerà 4 lavoratori che si uniscono in questa fase ai 9 cantieristi già in forza al Comune.