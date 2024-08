A Moncalieri lite tra gruppo di nordafricani degenera in rissa: un ferito in ospedale

Erano tutti piuttosto alticci, qualcuno anche ubriaco, una parola di troppo ha fatto degenerare la situazione ed è scoppiata la rissa. Protagonisti un gruppo di nordafricani, nella notte tra sabato e domenica, in un giardino di via Sestriere a Moncalieri, a pochi passi da piazza Bengasi.

L'intervento dei carabinieri

Il gran frastuono di quello che stava succedendo ha subito allarmato i residenti della zona, che hanno chiamato i carabinieri, arrivati ad intervenire prima che la situazione potesse prendere una piega drammatica. Una delle persone coinvolte è rimasta ferita alla testa, forse con un coccio di bottiglia, venendo poi condotto in ospedale per le cure del caso.

Ferito condotto all'ospedale

In breve la situazione è stata riportata alla calma dai militari dell'Arma, ma quella zona al confine tra Moncalieri e Torino non è la prima volta che si segnala per problemi legati allo spaccio e alla violenza, con gruppi di extracomunitari coinvolti in attività illegali, tanto che nei mesi scorsi il sindaco Paolo Montagna aveva chiesto di rafforzare il presidio delle forze dell'ordine per garantire una maggiore sicurezza.