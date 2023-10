Identificare i migliori time frame per il trading sul Forex

Il Forex è un mercato in cui è possibile operare 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Molti trader non prestano molta attenzione all'effettivo arco temporale in cui operano di solito o a quello in cui desiderano mantenere aperta una posizione sul mercato. Utilizzano gli ordini stop loss o take profit in base al risultato che si aspettano di ottenere o a quello che sono disposti a perdere nel forex.

Cosa sono i time frame nel trading?

I time frame nel trading sono strumenti utilizzati dagli investitori per analizzare i movimenti dei prezzi nel mercato finanziario. Indicano l'intervallo di tempo in cui vengono visualizzati i dati relativi ai prezzi, come ad esempio un minuto, un'ora, un giorno o addirittura una settimana. Ogni time frame offre una prospettiva diversa sulla dinamica del mercato. I trader a breve termine preferiscono spesso time frame più piccoli, come un minuto o cinque minuti, per osservare da vicino i cambiamenti di prezzo e cogliere opportunità rapide. Allo stesso tempo, gli investitori a lungo termine tendono a utilizzare lassi di tempo più ampi, come giornalieri o settimanali, per identificare trend a lungo termine e prendere decisioni di trading basate su analisi approfondite. In definitiva, i time frame nel trading costituiscono uno strumento fondamentale per gli investitori, consentendo loro di interpretare i dati storici e intraprendere strategie adeguate in base alla loro modalità operativa.

I tre time frame fondamentali del trading

La maggior parte dei trader e dei professionisti del settore finanziario concorda sul fatto che i time frame di trading possono essere suddivisi in tre grandi categorie: a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Questi intervalli di tempo forniscono un quadro ampio e globale del comportamento delle valute nel tempo, consentendo agli investitori di prendere decisioni basate su analisi a lungo termine. Il time frame a medio termine si estende da pochi mesi a un anno e viene utilizzato per individuare le variazioni di prezzo più significative all'interno delle tendenze a lungo termine. Questo intervallo di tempo permette di identificare le tendenze di medio periodo e di prendere decisioni basate su movimenti di prezzo rilevanti. Infine, il time frame a breve termine si limita a poche settimane o pochi giorni ed è utile per analizzare i movimenti di prezzo più immediati. Quest'ultimo viene spesso utilizzato per individuare punti di ingresso e di uscita dal mercato, sfruttando l'andamento dei prezzi in tempo reale

A che ora apre e chiude il Forex

Il forex è un mercato che offre una moltitudine di opportunità in quanto è aperto 5 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. L’orario di apertura in Italia è la domenica alle 23:00 per chiudere poi il venerdì alle 22:00. Ma questo non significa che dobbiate fare trading in continuazione. Prima di operare su un determinato orario del forex, dovete decidere se preferite un'alta o una bassa volatilità. Ad esempio, se cercate un'alta volatilità, potete operare nel periodo in cui le sessioni di trading si sovrappongono.

Qual è il momento migliore per fare trading sul Forex?

Il momento migliore per fare trading sul forex è quello in cui il mercato è più attivo. Questo è il momento in cui si ottengono gli spread più stretti e le migliori opportunità di eseguire un'operazione ai livelli desiderati. Il mercato forex è solitamente più attivo quando le ore di mercato si sovrappongono tra le sessioni, in quanto questo è il momento in cui aumenta il numero di investitori che operano. Le fasce orarie di sovrapposizione per gli scambi sono:

● Dalle 8 alle 9 del mattino (GMT) quando sono aperte le borse di Tokyo e Londra.

● Dalle 12 alle 7 del mattino (GMT), quando sono aperte le borse di Tokyo e Sydney.

● Dalle 13:00 alle 16:00 (GMT), quando le borse di New York e Londra sono aperte.

Quella tra New York e Londra, è probabilmente la più importante. Infatti, questi due centri rappresentano più della metà di tutte le transazioni del mercato forex.

I rischi dei time frame nel Forex

Ciò che attrae molte persone nel forex è la possibilità di fare trading durante il giorno, e quando escono dalla piattaforma hanno chiuso tutte le operazioni, quindi possono dormire tranquilli perché nulla di ciò che accade in campo politico o economico influenzerà il loro conto. Il rischio non è altro che una trappola mentale, ma è molto difficile da evitare, e quando un trader riesce a tenere sotto controllo la sua paura, è allora che inizia a essere davvero redditizio. Tutto questo per dirvi che molti trader vogliono specializzarsi nell'operare su time frame molto bassi, per non stare sul mercato per molto tempo, poiché molti pensano che più a lungo si sta sul mercato, più si corre un rischio, ma questa è una mezza verità. Il rischio ha più a che fare con la dimensione della posizione, l'efficacia del segnale di trading che stiamo utilizzando e la distanza dagli stop di profitto o di perdita.