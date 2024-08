Domenica al via TODAYS Festival 2024: dai Massive Attack a Mahmood e LCD Soundsystem, il programma

Torino si prepara a vibrare al ritmo del Todays Festival, in scena dal 25 agosto al 2 settembre per la prima volta al Parco della Confluenza. L'evento, dedicato alla scena musicale indie ed underground, sarà accompagnato da una serie di eventi diffusi nella Circoscrizione sei già a partire da domani.

Il programma

A inaugurare gli appuntamenti con i grandi concerti live alla Confluenza, per una prima giornata ad accesso libero, domenica andranno in scena Jeremiah Fraites, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso. Il 26 agosto saliranno sul palco LCD Soundsystem con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother.



Il 27 agosto sarà la volta di Arlo Parks che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve, mentre per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli Overmono, Yellow Days, C’mon Tigre e Thru Collected; venerdì prossimo sono attese le performance di The Jesus and Mary Chain, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli. Il 31 agosto grande attesa per Mahmood, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra e chiuderanno in bellezza, lunedì 2 settembre, i Massive Attack.

Le chiusure

Complice l'evento musicale, sono previste una serie di chiusure e deviazioni nei nei pressi del Parco della Confluenza.

Le strade interessate dallo stop, dalle 18 alle 24, nei giorni dell'evento sono: piazza Sofia, perimetrale est; via Alberti, via d’Andrade, corso Taranto tra piazza Sofia e via Salgari, via Salgari tra corso Taranto e via Wuillermin, via Salgari tra corso Taranto e via Wuillermin, via Avondo tra via Pellizza da Volpedo e via Vincenzo Cuoco. Previste limitazioni alla circolazione anche nei percorsi all’interno del parco.

Film musicali al Monterosa

Ma TODAYS sarà anche un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi di Torino. Il via il 23 e 24 agosto con TOnights Spirit curated by JAZZ:RE:FOUND, ma ad essere coinvolti nelle giornate di Festival saranno anche il SEEYOUSOUND International Music Film Festival, con proiezioni esclusive di film a tema musicale al Teatro Monterosa.

Previste incursioni circensi e spettacoli con la Scuola Circo FLIC, mentre SOUNZONE - prima community di produttori musicali in Europa - organizzerà contest, laboratori e panel.