Caldera Fabrizia conquista i "Tre Bicchieri" 2024 Gambero Rosso con il Ruchè "Prevost"

Caldera Fabrizia sale sul gradino più alto della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso con i “Tre Bicchieri” attribuiti al suo Ruchè Prevost 2022, unico Ruchè nella lista dei 75 vini premiati in Piemonte.

Massimo riconoscimento, assegnato dalla rivista, alle migliori etichette delle cantine italiane, selezionate dalla guida Vini d’Italia, i “Tre Bicchieri” approdano nella storica cantina di Portacomaro Stazione, che da cinque generazioni porta avanti una forte tradizione vitivinicola.

Un importante traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza.

L’anima di un territorio è il motto che accompagna da tempo la passione e l’amore della famiglia Caldera per la propria terra.

Una storia che nasce agli inizi del ‘900, grazie a Prospero Caldera , attento a produrre vini tipici della zona del Monferrato che fossero espressione vera di un territorio, ma con uno sguardo già orientato al futuro, costruendo la cantina in una posizione strategica, accanto alla stazione ferroviaria del paese di Portacomaro.

Oggi la cantina, guidata da Fabrizia Caldera, affiancata dal marito Roberto Rossi e dal figlio Fabio, ha una forte identità, capace di mantenere salde le proprie radici nella storia e nella tradizione, ma al contempo di guardare al futuro, attenta alle evoluzioni del mercato e alle richieste di un pubblico sempre più interessato ed esigente.

La famiglia Caldera basa la propria attività su un approccio artigianale e la sua filosofia è semplice: creare vini che si evolvano nel tempo, rivelando strati sempre più profondi di carattere e gusto.

Per la famiglia Caldera, produrre vino è un processo che richiede umiltà e pazienza, poiché solo attraverso un’attenta coltivazione delle vigne e una vinificazione meticolosa si possono ottenere risultati eccezionali.

I “Tre Bicchieri” rappresentano un premio ad un lavoro che si è sviluppato negli anni, fondato sulla ricerca della qualità e dell’eccellenza, sulla competenza e sulla passione, che ha consentito alla cantina di diventare un esempio di determinazione e coerenza sul territorio, dall’identità forte e inconfondibile.

“Ricevere questo premio è un’emozione unica” sorride Fabrizia “è il coronamento del nostro lavoro, anche del nostro impegno nella valorizzazione di questo vino, il Ruchè, una delle nostre gemme, emblema delle nostre colline. Ci riempie di orgoglio e ci stimola a proseguire lungo la strada tracciata e a migliorarci ogni giorno di più, puntando a nuove sfide”.

E allora non resta che andare a fare visita a Fabrizia e alla sua famiglia per degustare la vasta gamma di vini proposti, distintivi del territorio del Monferrato, per conoscerne la storia, le origini, i segreti e scoprirne i profumi perché , come ci tiene a sottolineare Fabrizia,“Qui nella nostra cantina si fa cultura del vino”.

