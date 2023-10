Negli ultimi anni sono aumentate le richieste per quanto riguarda il servizio disinfestazione volatili e questo perché soprattutto nelle grandi città ma non solo c'è stata un’invasione di volatili, e parliamo in primis di piccioni e di gabbiani che si muovono in grandi gruppi che possono portare problemi non da poco come vedremo più avanti.

Parliamo di danni strutturali perché poi noi li vediamo a nidificare in tanti tipi di edifici differenti senza preclusioni e quindi parliamo anche di edifici pubblici che in certi casi possono essere anche di una certa importanza e pensiamo ai musei, o pensiamo a quando si stanziano nei monumenti appunto.

Danni strutturali provocate in tanto dalle loro feci che contaminano e che all'interno hanno acidi che corrodono quelle strutture alle quali facevamo riferimento sopra.

Ma poi parliamo di animali che con le loro feci possono essere veicoli di malattie infettive e sia per le persone che gli animali domestici, e quindi diciamo che è un problema sul quale non si può essere superficiali.

Quando parliamo di superficialità in questo contesto significa sottovalutare il problema facendo finta di non sapere che tra l'altro sono molto rapidi nel nidificare, e a quel punto diventa molto difficile allontanarle senza contattare un'impresa di disinfestazione.

Un altro modo molto comune di essere superficiali in questo contesto è quello di provare con dei metodi fai da te che poi non portano da nessuna parte, e, con ciò intendiamo l'acquisto di prodotti chimici o barriere o qualsiasi altra cosa troviamo anche nei negozi on-line e poi ci rendiamo conto che non servono a nulla e abbiamo da una parte perso tempo, e dall’altra sprecato soldi.

Questo tra l'altro succede che le persone vanno a cercare consigli su internet magari nei social dove tutti ci sentiamo esperti di tutto, e in questo caso non ci rendiamo conto della complessità del problema che ha bisogno di soluzioni professionali e non di soluzioni arrangiate, da questo punto di vista molto meglio trovare subito un’impresa di disinfestazione e invitarla per un sopralluogo.

Un intervento di disinfestazione per allontanare i volatili in certi casi può essere complesso

Nel titolo di questa seconda parte facciamo riferimento alle varie fasi della disinfestazione e una di queste l'abbiamo anticipata nella prima parte quando abbiamo parlato di sopralluogo che è un momento molto importante per gli addetti di queste imprese che verranno a vedere la situazione con i loro occhi, e poter fare una analisi dettagliata per capire da farsi.

Infatti questi esperti nel settore dal vivo noteranno dei dettagli che giustamente per telefono non potevamo spiegare, che saranno importanti per decidere per esempio quali prodotti utilizzare o possiamo parlare anche di dissuasori o il classico spaventapasseri.

Regola molto importante per queste imprese è utilizzare dei metodi non aggressivi come sono appunto per esempio i dissuasori acustici e che menzionavamo comunque mettono un segnale che dà fastidio a questi volatili che semplicemente non si avvicinano, e questo per dire che l’obiettivo è sempre quello di allontanarli senza fare loro del male.