Domenica torna la Festa di Via Stradella

Torna la Festa di Via Stradella, che si terrà durante la giornata di domenica 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 19. L'appuntamento ha il patrocinio della Circoscrizione 5.

Negozi aperti, via pedonale e bancarelle, presenza di associazioni sportive e di danza con i loro flash mob, artigiani e prodotti tipici e giostre per bambini: saranno questi alcuni dei punti fermi di una festa che, pur essendo una lunga tradizione, non smette mai di stupire.

A partire dalle ore 9 sarà possibile recarsi nei negozi della via o passeggiare tra le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità, per una colazione o un pranzo di qualità. Non mancheranno gli stand allestiti da commercianti, artigiani, produttori e hobbisti.

Durante l’arco della manifestazione la strada sarà pedonalizzata. Special guest, Wlady, il famoso conduttore radiotelevisivo che racconterà in diretta l'andamento della Festa.