Associazioni e commercianti di Villar Perosa insieme per una bacheca informativa di benvenuto

Una cena in bianco organizzata dalle associazioni e i commercianti di Villar Perosa per far costruire una bacheca all’ingresso del paese, alla rotonda del cuscinetto. Sarà una forma di benvenuto per chi viene da fuori e allo stesso tempo potrà essere utilizzata dalle associazioni del paese per far conoscere e promuovere manifestazioni e attività.

La ‘Tavolata in Bianco’ si terrà sabato 30 agosto a partire dalle 20 al Parco Agnelli. Lì, tavoli e sedie saranno già pronti per accogliere i partecipanti, che dovranno portare il necessario per apparecchiare, abbellire la tavolata e poter così partecipare al concorso ‘Miglior Tavolo’.

Per mangiare due sono le opzioni proposte: portare il cibo da casa od ordinarlo dove si preferisce, sfruttando la possibilità di scegliere tra i ristoranti con prezzi convenzionati per l’occasione. Alcune attività commerciali saranno presenti per servizi come birra, bevande e caffè. Novità di quest’anno la lotteria, sempre a favore della realizzazione della bacheca informativa. Ad accompagnare la serata il Corpo musicale di Villar Perosa, il karaoke con Ivan e a seguire, dalle 22, dj set.

Il prezzo è di 5 euro a testa, da pagare al momento della prenotazione, che dovrà essere effettuata entro giovedì 28 agosto in uno dei seguenti punti: la gelateria Oasi, la gelateria Slurp, lo studio grafico TariboWeb, il ristorante Vej Cric, la sede Admo o l’oratorio (solo il sabato mattina).

Da non dimenticare l’abbigliamento adeguato, rigorosamente bianco. Per maggior informazioni è possibile contattare via Whatsapp i numeri 366 2102262, 338 4632642, 335 6862988 o 347 4785785.