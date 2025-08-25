Vocalmente a Cappella Festival 2025

Sabato 30 agosto – l’energia di casa e d’Europa

La prima serata si aprirà con i VoXes, ensemble a cappella nato dalla Fondazione Fossano Musica e oggi punto di riferimento per la vocalità in Piemonte. Composto da 25 cantanti, il coro spazia con naturalezza dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione, regalando un’esperienza di canto corale raffinata e sorprendente.

A seguire, saliranno sul palco i MAZE, gruppo vocale di Rotterdam che unisce 22 straordinarie voci in un mix esplosivo di pop e rock. Diretti dalla celebre Merel Martens, i MAZE hanno conquistato i principali festival internazionali grazie al loro sound travolgente e alle performance cariche di energia. Un concerto che promette emozioni, ritmo e una carica contagiosa capace di coinvolgere il pubblico sin dalla prima nota.

Domenica 31 agosto – virtuosismo e tradizione

La seconda serata inizierà con l’ottetto vocale Cantus Firmus, formazione maschile che da quasi 35 anni porta in Italia e all’estero un repertorio vastissimo: dal Rinascimento al gospel, dallo spiritual al jazz e pop contemporaneo. Con oltre 500 concerti e riconoscimenti internazionali, il Cantus Firmus rappresenta una delle eccellenze corali italiane.

Gran finale con i leggendari Ringmasters, campioni mondiali di barbershop nel 2012 e primi non americani ad aggiudicarsi il titolo. Con le loro armonie perfette, l’energia scenica e un repertorio che va dai Beatles a Simon & Garfunkel, fino ad Elvis Presley, il quartetto svedese è oggi un’icona assoluta dell’a cappella internazionale.

Una festa della voce

Due serate, quattro ensemble straordinari, un unico filo conduttore: la voce come strumento universale di emozione e condivisione.

Vocalmente non è solo un festival, ma un’esperienza capace di abbattere barriere e creare comunità attorno al linguaggio più naturale e potente che esista: il canto.

Auditorium Calvino Paglieri, Via Giuseppe Garibaldi 5, Fossano

Sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 – ore 21:00

Info e biglietti: https://fondazionefossanomusica.it/it/eventi