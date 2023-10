Halloween alla Mole: tutte le iniziative del Museo del Cinema per il 31 ottobre

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita fino al 7 aprile 2024 la bellissima mostra Il mondo di Tim Burton, l’esposizione dedicata al genio creativo di Tim Burton, ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Tim Burton e adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema.

È un viaggio nell’universo visionario e nella creatività di Tim Burton: il nucleo principale dell’esposizione si concentra sull’archivio personale del regista, mostrando un'incredibile varietà della sua produzione creativa. Non solo quindi preziosi documenti ma anche disegni e bozzetti con i temi e i motivi visivi ricorrenti da cui hanno preso vita i suoi personaggi che caratterizzano i suoi mondi cinematografici distintivi.

“Quando il Museo del Cinema mi ha contattato per la mostra ho capito che era lo spazio perfetto - racconta Tim Burton nella sua nota all’inizio del catalogo edito da Silvana Editoriale in occasione della mostra. La Mole è iconica e una fonte di ispirazione, spero che pensiate lo stesso di questa mostra. Mi auguro che vi piaccia”.

Quale posto migliore allora, per festeggiare Halloween, grazie a una serie di iniziative che coinvolgono grandi e piccini: viste guidate, laboratori, photo spot, face make-up e un contest sui social.

Martedì 31 ottobre 2023 il Museo Nazionale del Cinema sarà straordinariamente aperto con orario prolungato per il solo museo fino alle 24:00 (la biglietteria chiude alle 23:00, l’ascensore panoramico chiude alle 19:00).

A partire dalle ore 19:00, i biglietti potranno essere acquistati solo alle biglietterie del museo e coloro che si presenteranno vestiti in costume potranno acquistare il biglietto Mostra + Museo al prezzo ridotto di € 13 anziché € 15.

Dalle ore 17:00 alle 22:30 la body painter Manuela Giorgino realizzerà un face make-up a tema burtoniano (iscrizione obbligatoria in biglietteria al momento dell’acquisto del biglietto del museo, posti limitati).

La mostra Il mondo di Tim Burton è ancora protagonista del contest This is Halloween che premierà il costume più votato sui social, scelto tra coloro che visiteranno la mostra tra le 19 e le 24 e si scatteranno un selfie o una foto che li ritragga a costume intero in uno dei posti indicati lungo il percorso. Vincerà la foto che avrà ottenuto più like tra quelle pubblicate e potrà portarsi a casa una locandina della mostra firmata da Tim Burton.

Sono inoltre previste una serie di visite guidate e laboratori:

31 ottobre, ore 17:00

MOVING PUPPETS (adulti e bambini) – Laboratorio di animazione stop-motion

La sfida più grande per un animatore è dare vita ai propri personaggi, che siano pupazzi, sagome o disegni. Sui tavoli di animazione i partecipanti sperimentano la tecnica stop-motion, creando una storia ispirata all’immaginario di Tim Burton

31 ottobre, ore 12:00 e ore 16:00

IL MONDO DI TIM BURTON / SPECIALE HALLOWEEN – Visita guidata

La visita permette di scoprire i segreti di Tim Burton accompagnandoci in un mondo talmente iconico - tra gotico, postmoderno, eccentrico e fiabesco – da far diventare “burtoniano” un aggettivo utilizzato comunemente. La mostra comprende più di 500 opere originali realizzate dall’artista californiano dagli esordi fino ai progetti recenti, passando attraverso schizzi, disegni, fotografie, storyboard, costumi, pupazzi e molto altro.

Al termine della visita guidata sarà possibile accedere in autonomia alla collezione permanente del Museo.

Dal 28 ottobre al 1° novembre – ore 10:00 e ore 15:00

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO - Visita guidata

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema. Un viaggio lungo tre secoli tra scienza, tecnica, arte e spettacolo all’interno dello splendido edificio antonelliano.

Per info: www.museocinema.it

