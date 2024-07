Estate di lotta No Tav: attacchi dei manifestanti al cantiere di Chiomonte, 55 denunciati

La Digos della Questura di Torino ha complessivamente denunciato 55 persone tra militanti di Askatasuna, dell’ala oltranzista No Tav e antagonisti per disordini che si sono verificati di recente nei cantieri Tav di Chiomonte e San Didero. L’ipotesi d’accusa contestata dagli investigatori è inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità e violazione del foglio di via dai comuni della Val Susa.

Recinzione danneggiata con bastoni

Nell’ambito dell’’Estate di lotta No Tav’ lo scorso lunedì si è svolta la prima giornata del campeggio ai ‘Mulini di Clarea’ organizzato dal KSA, espressione di Askatasuna in ambito studentesco. In quell’occasione i partecipanti, radunatisi nel comune di Giaglione, hanno raggiunto il presidio dei Mulini, adiacente al cantiere Tav Chiomonte, sottoposto a sequestro preventivo dallo scorso novembre e, raggiunto la recinzione del cantiere, avrebbero tentato di danneggiare la concertina di protezione utilizzando bastoni.

Nelle due notti successive, si sono susseguiti una serie di attacchi al cantiere Tav di Chiomonte da parte di esponenti appartenenti all’area antagonista che si trovavano in Val Clarea in previsione dell’imminente ‘Festival dell’alta Felicità’ che prenderà il via domani.

Gruppi di trenta, quaranta persone, alcune delle quali travisate, riferiscono gli investigatori, hanno tentato di danneggiare e rimuovere le concertine poste a protezione del sito utilizzando tenaglie, grossi ganci in metallo, alcune funi e praticando battiture con grossi bastoni e rami lanciando pietre e oggetti contro le forze dell’ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Analoghi attacchi si sono verificati anche durante il ‘campeggio di lotta’ organizzato da Askatasuna nel weekend 12-14 luglio, sia ai danni del cantiere di Chiomonte sia di San Didero.