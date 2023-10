A Torino torna CioccolaTò, tra fabbriche di cioccolato, Massari e il trenino dei golosi

Dal 27 ottobre al 5 novembre Torino si trasforma in una grande cioccolateria a cielo aperto con CioccolaTò. Cuore pulsante le centralissime piazza San Carlo e via Roma, che ospiteranno un incredibile viaggio nel cioccolato tra cultura, arte, divertimento, talk, giochi, laboratori, masterclass e showcooking.

Tre fabbriche del cioccolato

Quest’anno ci saranno ben tre fabbriche del cioccolato, allestite in piazza San Carlo per dare a tutti la possibilità di assistere in diretta alla lavorazione del cioccolato, a partire dalla tostatura delle fave. Tra le novità anche il Cioccolato sospeso: i visitatori potranno donare i dolci, che verranno inseriti in una speciale chocobox in piazza San Carlo e poi regalato al Sermig.

I commenti

"CioccolaTò - ha sottolineato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - è una manifestazione straordinaria per i numeri e la capacità di attrarre mondi diversi. Il pretesto del cioccolato permette di parlare di altro, dalla salute e alla cultura". A fargli eco l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino: "Torino è la capitale indiscussa, a livello nazionale, del cioccolato e anche tra quelle europee". "Il capoluogo piemontese - ha aggiunto - è la prima città in Italia che ha riprodotto in forma industriale il cioccolato".

Massari, Gobino e Caon

Dal 27 ottobre al 5 novembre la rassegna Imprenditori del Cioccolato permetterà di incontrare i grandi nomi legati al cibo degli dei tra i quali Debora Massari, Guido Gobino, Guido Castagna e Francesca Caon. Dolci Letture è l'appuntamento di Casa CioccolaTò dedicato all'incontro con diversi autori, tra libri e dolci assaggi. Da non perdere poi il giro sul Trenino delle Meraviglie, che porterà i golosi in giro per il centro della città in un tour inedito: a bordo verrà offerto del cioccolato.

Gli appuntamenti per i bimbi