Frediani (Unione Popolare): "Il tesoretto olimpico venga usato per progetti di sviluppo sostenibile per la Valle di Susa"

Mentre a Cortina sono stati già spesi, conti alla mano, circa 5 milioni di euro per una pista da bob che non vedrà mai la luce, in Piemonte Cirio sarebbe disposto ad utilizzare i fondi del tesoretto olimpico Torino 2006 per rimettere in piedi quella di Cesana Pariol, giusto il tempo di far gareggiare gli atleti nelle due settimane di giochi e poi sprofondare nuovamente nell'oblio. Almeno 30 milioni di euro (stimati al ribasso) per un progetto senza futuro, solamente per intestarsi il merito di “aver riportato le gare in Italia”: così dichiara Francesca Frediani, Consigliere regionale Unione Popolare Piemonte.



"Il “tesoretto”, un avanzo di bilancio dell'agenzia Torino 2006, dovrebbe alimentare progetti di investimento e di sviluppo sostenibile per la Valsusa e il Chisone. Riesumare la pista da bob, già abbandonata una volta e ora in stato di totale degrado e fatiscenza, significa buttare al vento soldi pubblici su un progetto senza prospettiva alcuna, considerando il numero esiguo di praticanti e la consuetudine di utilizzare altri impianti disponibili. Quel che rimane del Fondo Olimpico Torino 2006 venga piuttosto utilizzato per smantellare la pista e ripristinare la montagna e i suoi paesaggi, volano per un turismo rispettoso dell’ambiente e del territorio circostante", conclude Frediani.