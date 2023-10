Piano regolatore, tour e confronto con quartieri e associazioni per un nuovo volto di Torino

Dopo anni di attesa, Torino si appresta a varare il nuovo piano regolatore, con l'intento di dare un nuovo volto alla Città. Nella mattina di oggi, venerdì 20 ottobre, l'assessorato all'Urbanistica ha presentato il progetto nella sede della Circoscrizione 5. Una presentazione avvenuta insieme al gruppo di "Urban Lab Torino" che sarà incaricato di contribuire alla sua realizzazione.

Al via confronto con enti e associazioni

Per arrivare alla nuova pianificazione urbanistica sono state interpellate diverse realtà, dalle associazioni ai comitati di quartieri alle assemblee pubbliche dei cittadini. Da oggi e per i prossimi tre giorni il piano verrà presentato in tutte e 8 le Circoscrizioni della città, per farlo conoscere e raccogliere così i pareri e le istanze dei torinesi.

Nel corso della presentazione odierna non sono mancati i dubbi e le perplessità espressi da parte dei cittadini, soprattutto per le questioni legate alla viabilità e ai trasporti, con richieste di potenziamento del trasporto pubblico e dei parcheggi. E sono emerse anche preoccupazioni sul tema del degrado e della sicurezza nei quartieri.

"La viabilità ha un suo percorso, quindi non è nel piano regolatore che possiamo intervenire - ha risposto ai rilievi l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - ma sicuramente bisogna trovare nel lungo termine una risposta al problema. Per quanto riguarda i parcheggi, l'Amministrazione lavora nell'ottica di utilizzare sempre meno l'auto privata".