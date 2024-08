Risparmiare sui libri di scuola a Torino: la ricerca dell'usato frenata dalle case editrici

L'inizio della scuola si avvicina e molte famiglie cercano di risparmiare provando a comprare libri usati. Le scuole forniscono la lista degli acquisti per ogni classe e parte la corsa alle librerie che offrono questo servizio. La più conosciuta è sicuramente la catena del Libraccio, che a Torino ha tre sedi in via Santa Teresa, via Ormea e via Monginevro. Qui la fila a volte è lunga e nonostante l'attesa c'è chi ne esce a mani vuote. Non è così facile trovare libri scolastici usati, e chi ne porta a casa 4 o 5 è già soddisfatto.

Ogni 2 anni una nuova edizione