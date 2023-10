FdI, Federica Barbero: "Potenziare la rete dei castelli. Ridare nuova vita ai piccoli musei e teatro in piemontese"

Fratelli d'Italia punta sulle donne. Dopo aver eletto Giorgia Meloni primo Presidente del Consiglio donna, continua a puntare sulle quote rosa. A livello nazionale, ma anche regionale. Ad inizio estate la cuneese Federica Barbero è stata nominata responsabile FdI Piemonte Dipartimento spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio.

Barbero: "Grande responsabilità"

Un incarico di rilevanza per l'architetto, che nel 2024 dovrebbe essere candidata sia alle Regionali per rappresentare la Granda, sia alle Europee. "Essere responsabile regionale per il partito di questi settori - commenta Barbero, oggi intervenuta a Green Pea a Torino per la convention di Fratelli d'Italia su un anno di Governo - è una grande responsabilità, soprattutto per un territorio come il nostro che è ricco di cultura, arte, architettura e luoghi spettacolari che meritano di essere ulteriormente valorizzati, sia a livello nazionale che oltreconfine".

"Puntare sui piccoli borghi"

"Bisogna farlo - aggiunge - con estrema attenzione e delicatezza, onde evitare di snaturalizzare quelle realtà come i nostri magnifici piccoli borghi che ci caratterizzano". Federica Barbero ha assunto l'incarico di responsabile FdI Piemonte Dipartimento spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio ad inizio estate. Oggi a Torino si è ritrovata insieme al "popolo" di Giorgia Meloni, dal senatore Lucio Malan al coordinatore regionale Fabrizio Comba.

"Potenziare la rete dei castelli"

Da sempre legata al Piemonte - per radici, studi e passione - in questi mesi l'architetto ha avuto modo di incontrare amministratori del territorio e numerose realtà. "Ritengo - spiega - che ci sia oggi ampio spazio per realizzare progetti che promuovono le numerose ricchezze della nostra regione, come, ad esempio, potenziare le iniziative legate ai tanti castelli di cui il Piemonte è ricca, presentando le loro storie, magari attraverso la realizzazione di veri e propri spettacoli con il coinvolgimento di attori e scrittori".

"Ridare nuova vita ad alcune realtà museali"

Per la responsabile del Dipartimento "si dovrebbe ridare nuova vita ad alcune realtà museali che sono chiuse da tempo e valorizzare maggiormente luoghi unici come la Basilica di Superga, la Cittadella di Alessandria, il castello di Santena". "Mi vengono anche in mente - aggiunge - luoghi sconosciuti ai più come Leri di Cavour, luoghi simbolo di storia che raccontano la nostra regione".

Censimento di tutti i teatri

Una delle proposte su cui intende lavorare Barbero è un sorta di censimento di tutti i teatri della nostra regione – da quelli più importati sino a quello parrocchiali - per comprenderne le singole necessità che consenta di strutturare un percorso organizzato che ne migliori le condizioni. "Un sogno nel cassetto - aggiunge - sarebbe poi quello legato al rilancio del teatro in lingua piemontese: la nostra regione ha annoverato compagnie di primaria importanza come quella di Macario, Farassino, Rossi, Campanini, Brusa".

"Solo insieme si può fare la differenza"