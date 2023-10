In presidio sotto il Comune per il Goethe Institut. Lo Russo: "Non dipende da noi ma faremo tutto il possibile"

In presidio sotto il Comune per chiedere di salvare il Goethe Institut

Non si fermano le proteste da quando il Goethe Institut ha comunicato la chiusura di alcune sedi in Italia, tra cui quella di Torino, che esiste da quasi 70 anni. Dopo il flash mob di sabato, questo pomeriggio i dipendenti dell'istituto si sono riuniti in presidio sotto il Palazzo Comunale, per chiedere un intervento alle istituzioni. Lavoratori e sindacati uniti

La partecipazione è stata numerosa, con il sostegno dei lavoratori del mondo della cultura coadiuvati da FLC Cgil, il settore del sindacato che si occupa del settore della conoscenza. A scendere in piazza anche consiglieri comunali e gli assessori Jacopo Rosatelli e Gianna Pentenero, col sindaco Stefano Lo Russo che ha raggiunto il presidio per esprimere il sostegno della Città. Lo Russo: "Faremo il possibile"

"Non è una cosa che dipende dal Comune di Torino - ha dichiarato - ma noi proveremo a fare quello che possiamo, sostenendo l'iniziativa. Credo moltissimo alla vostra presenza, siamo attenti alla questione del tedesco a Torino anche per le relazioni con la Germania. Questa notizia ci ha colti completamente impreparati, cerchiamo per quello che possiamo fare di tenere aperto il Goethe a Torino. Se ne stanno occupando gli assessori competenti del lavoro e della cultura, con Pentenero e Purchia abbiamo firmato una lettera per il Ministero". Decine di posti a rischio

In ballo ci sono i 18 posti di lavoro dei dipendenti fissi, che arrivano a 30 considerando i progetti temporanei, oltre un ruolo fondamentale nella promozione della lingua e cultura tedesche in città, importante anche per i rapporti con la Germania. "La Città di Torino - si legge nella lettera inviata al Ministero degli esteri tedesco e al direttivo del Goethe Institut di Monaco - rileva che la città sarebbe depauperata di un partenariato che nel corso di questi anni ha costruito un dialogo culturale e imprenditoriale che si estende anche al territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il valore culturale di questo Istituto e le relazioni intessute con la città di Torino nei suoi quasi 70 anni di attività hanno avviato, tra l’altro, importanti e proficue relazioni con il mondo accademico tedesco nonché tra le imprese del territorio e quelle tedesche".

"Siamo qui perché questa procedura di licenziamento riguarda specialmente Torino ma ha interesse nazionale, riguarda tutto il territorio - ha spiegato Luisa Limone, segretaria FLC Cgil Piemonte - Siamo qui per sottolineare che la sede di Torino non va chiusa, è solida dal punto di vista economico e risponde ai bisogni della cittadinanza. Chiediamo un intervento al Ministero degli esteri, la Città può intervenire per manifestare l'interesse che svolge il Centro nella vita culturale della città". "Non si chiuda la sede di Torino"