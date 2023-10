Nominati i primi rappresentanti del Piemonte nel Consiglio di "Noi Moderati": c'è anche Pino Iannò

Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma il primo consiglio nazionale di “Noi Moderati”, la formazione guidata da Maurizio Lupi, che ha eletto Giovanni Toti, Governatore della Liguria, presidente del Consiglio nazionale.

“Daremo un contributo serio, concreto e responsabile al Governo di questo Paese e alle Regioni. Noi Moderati saremo presenti alle prossime elezioni Regionali ed Europee. Abbiamo un compito nel Centro Destra, portare il contributo delle forze, che si richiamano ai valori del Centro moderato. Il nostro partito sarà la casa per chi si “sente” moderato e le nostre politiche sono per il sostegno alle famiglie, migliorare la conciliazione lavoro/famiglia, politiche per la natalità, lavoro e salario dignitoso per i giovani” ha evidenziato Maurizio Lupi.

Per il neo eletto Giovanni Toti “E’ stato consolidato un percorso, partito con le elezioni politiche. Il germe della “moderazione” è nel nome ed è un progetto per costruire un’ampia gamma liberale, popolare, fulcro di buona politica all’interno del Governo”

Nell’ambito del primo Consiglio nazionale di Noi Moderati fanno parte del Consiglio del Piemonte:

Berutti Massimo

Baratozzi Ugo

Borini Alessandro

Filippi Marina

Iannò Giuseppe

Maniscalco Ornella

Parizia Roberto

Quaglia Luca

Scarpinato Lucio