Tentano di rubare una betoniera e forzano alcune auto: ancora tensione in via Sestriere a Moncalieri

A Moncalieri sale la tensione in via Sestriere, al confine con piazza Bengasi e Torino, dove nei giorni scorsi si era registrata una brutta rissa tra gruppi di nordafricani che aveva causato un ferito.

Betoniera ed auto forzate

Gli extracomunitari e gli spacciatori che operano nella zona stanno diventando l'incubo dei residenti, che nel weekend hanno visto tentare di rubare una betoniera in pieno giorno, mentre si sono visti balordi che tentavano di forzare le serrature delle auto parcheggiate magari attratti anche solo da qualche monetina o da un paio di occhiali da sole lasciati dentro le vetture.

Problemi in via Pininfarina

Sono state più d'una le segnalazioni e le chiamate fatte ai carabinieri, che nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli serali nell'area al confine fra Moncalieri e Torino, ma i problemi continuano. Compreso quello di coloro che si rifugiano nei box di via Pininfarina (chiusi alcune settimane fa dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza), che qualche sbandato ha trasformato in dormitori o luoghi in cui i pusher nascondono la droga.