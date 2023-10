Tsunami di fango, il Consiglio dei ministri stanzia un milione e mezzo per Bardonecchia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato ieri sera "l’ulteriore stanziamento di euro 24.930.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati nel territorio dell’Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022". Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi.

Deliberata anche "la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino, con lo stanziamento di 1.510.000 euro per far fronte alle esigenze emergenziali più immediate".