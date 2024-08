Nichelino, iniziato il conto alla rovescia per la festa di San Matteo: Davide D'Urso star dell'edizione 2024

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia per il via dei festeggiamenti a San Matteo, il Patrono della città. In programma dal 12 al 24 settembre musica, divertimento, spettacoli, celebrazioni religiose, ma anche momenti dedicati alla moda, agli animali ed eventi sportivi.

Il clou sarà Piazza Di Vittorio, che ospiterà la “Festa di San Matteo”: mercoledì e giovedì dalle 18 alle 23.30, il venerdì fino a mezzanotte, il sabato orario prolungato dalle 15 alle 24, mentre la domenica si andrà avanti dalle 10 alle 23.30.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Domenica 22 settembre

ore 10.45 Processione con la statua di San Matteo, dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande SS. Trinità

ore 11.15 Chiesa Grande SS. Trinità, celebrazione S. Messa con don Davide Chiaussa e don Alberto Vergnano.

FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI

12-15 settembre 2024 – Piazza Di Vittorio – Ingresso libero

Piazza dei Sapori: operatori food con la presenza di alcuni tra i più importanti birrifici artigianali del Piemonte e stand riservati alle associazioni del territorio.

NOVITÀ: Nichelino e Stupinigi nel piatto! Pasta con la farina della filiera di Stupinigi e il basilico di Nichelino, preparata da Associazione S. Matteo Onlus.

Maratona della Musica, della Danza e dello Sport – “vetrina” delle associazioni sportive e culturali: kermesse di musica, danza, arti varie, esibizioni sportive su palco.

Le associazioni sportive, culturali e di volontariato operanti sul territorio festeggiano la loro storia, le iniziative e promuovono la nuova stagione 2024/2025 presso un’apposita area espositiva.

Giovedì 12 settembre – Maratona della Danza e dello Sport (senior)

Venerdì 13 settembre – Maratona della Musica

Sabato 14 settembre – Maratona della Danza e dello Sport (senior)

Domenica 15 settembre – Maratona della Danza e dello Sport (junior)

MUSIC & FUN

18-22 settembre 2024 – Piazza Di Vittorio – Ingresso libero

Piazza dei Sapori: stand operatori professionali con prodotti tipici locali e regionali.

Area spettacoli

Mercoledì 18 settembre

ore 21.00 A TUTTO LISCIO. Serata musicale e danzante con SONIA DE CASTELLI

Giovedì 19 settembre

ore 19.30 NICHELINO YOUTH PRIDE. Special guest DISS GACHA

Venerdì 20 settembre

ore 21.00 NICHELINO’S TALENT – IV edizione – A cura di Trinitube TV e Radio Alfa. Al termine, performance di Davide D’Urso, il più giovane artista comico TV di Colorado Cafè.

In giuria: Enrico Beruschi, Aldo Valente, Franco Branco DJ e Margherita Fumero.

Sabato 21 settembre

ore 21.00 DANCE TO DANCE. Serata dedicata alla musica dance dagli anni ‘70, con una tra le più popolari “party band” del Piemonte, i DISCOMANIA.

Domenica 22 settembre

ore 17.00 DOG PRIDE, sfilata canina a cura di ENPA (Chieri). Per iscrizioni inviare mail a: enpachieri@gmail.com entro il 10/09/2024, oppure sul posto il giorno dell’evento (dalle ore 9.00). Contributo per la partecipazione € 3,00.

ore 20.30 GRAN GALÀ DELLA MODA a cura di Elia Tarantino

ore 21.00 VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, il live show anni ‘90 più grande d’Italia

LUNA PARK

Dal 13 al 24 settembre

In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.00-12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 23 settembre

22.15 SPETTACOLO PIROMUSICALE offerto dagli esercenti del Luna Park.

EVENTI IN CITTÀ

Domenica 15 settembre 2024 “FESTA DELLO SPORT” – Dalle 10.00 alle 19.30 – Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona)

Giornata dedicata allo sport all’insegna della salute e del benessere. Lungo la centrale Via Torino le associazioni sportive del territorio presenteranno le proprie attività, i corsi, offrendo a tutti la possibilità di provare liberamente.

Inoltre, ci saranno stand commerciali con attrezzature e abbigliamento sportivo e di promozione della salute.

Domenica 22 settembre 2024 “FESTA DI FINE ESTATE” – Dalle 10.00 alle 19.30 – Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona)

Stand regionali, con vendita di prodotti tipici e degustazioni a pagamento. Mercatino artigianale e hobbistico. Animazioni per bambini.

MERCATO

Sabato 14 e 21 settembre

Dalle 8.00-14.00 il mercato del sabato (piazza Dalla Chiesa) sarà spostato su via Torino (tratto da via M. D’Azeglio a via XXV Aprile), in piazza Di Vittorio, in via Paesana, via Superga e piazza S. Quirico.