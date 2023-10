Parlare di controversie di lavoro significa parlare di un argomento che può essere approcciato da varie angolazioni e ad esempio potremmo fare riferimento a quegli imprenditori che contattano delle agenzie investigative perché hanno delle questioni interne da dover risolvere e non sanno come fare diversamente.

D'altra parte in un ambiente di lavoro ci possono essere molti problemi e pensiamo a quando un'impresa o meglio un imprenditore sta considerando di licenziare un dipendente per giusta causa perché magari ha scoperto che timbra il cartellino e se ne va per i fatti suoi e fino un po' di anni fa questi casi al TG ne vedevamo ogni giorno.

Oppure possiamo parlare anche di quelle situazioni in cui un dipendente fa finta di andare in malattia e poi si fa gli affaracci suoi, e In questo caso ci sono tutti i presupposti per licenziamento, ma per non avere problemi l'imprenditore deve avere delle prove concrete che un investigatore privato gli può portare sul tavolo.

In una circostanza del genere infatti si metterà a cercare un’agenzia investigativa e poi andrà ad un primo appuntamento conoscitivo che in genere dovrebbe essere gratuito e che serve alle due parti per conoscersi, e per capire se ci sono i presupposti per una collaborazione che poi porterebbe ad una firma del contratto di mandato, che da l'autorizzazione all'investigatore per iniziare le indagini.

Investigatore privato, che se è professionista serio, vorrà capire se l'imprenditore ha degli indizi che giustificano l'inizio delle indagini, e che quindi non siano sue congetture, perché altrimenti il rischio è di iniziare e di non arrivare a nulla e quindi far spendere soldi inutilmente allo stesso.

Mentre l'imprenditore dovrà esporre la situazione e dovrà spiegare quali sono gli obiettivi che ha e quindi di quali prove concrete ha bisogno, prove che poi potrebbero essere portate in tribunale ove si arrivasse ad un procedimento legale.

Anche se poi in genere un imprenditore vuole portare queste prove al suo dipendente in modo da convincerlo magari a dimettersi o comunque a non opporsi al licenziamento ed evitare queste cause legali che poi durano molti anni e fanno perdere tempo a tutti.

Un investigatore privato ha varie frecce al suo arco per raggiungere il suo obiettivo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte unma non avrà potere limitati nel senso che dovrà rispettare delleche può significare intanto che

Ad esempio solo le forze dell'ordine su un mandato di un Giudice possono mettere delle microspie su una macchina per controllare e sorvegliare una persona, e magari ci può essere qualche investigatore privato sprezzante delle regole che decide di farlo facendo finta di non ricordarsi e di non sapere che può passare dei guai con la legge e soprattutto la sua reputazione sarebbe distrutta.

Questo perché giustamente molte persone non si affiderebbero ad un investigatore dopo che hanno scoperto che ha violato la legge.