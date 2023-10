Il colosso tedesco fa "shopping" a Torino: la Durr acquista la Cpm di Beinasco, che costruisce le linee per Maserati e 500Bev

Come un fidanzamento (lungo) che sfocia in matrimonio. Il gruppo tedesco Dürr - leader mondiale in numerosi settori della meccanica e dell’impiantistica - ha acquistato la filiale torinese CPM S.p.A., l’azienda di Beinasco che negli anni è diventata punto di riferimento mondiale per la progettazione e la realizzazione di impianti produttivi per l’industria automobilistica. Ricercatori e ingegneri che fanno parte della divisione CPM daranno così vita al centro di competenza Dürr nell'assemblaggio finale.