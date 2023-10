Ferrovia Torino-Ceres, Canalis e Ferrara (PD): "Questa volta ci siamo?"

“Nel rispondere il 24 ottobre alla mia interrogazione in Consiglio regionale – afferma la consigliera Canalis – l’assessore Gabusi ha affermato che i ritardi subiti dall’opera sono legati alla necessità di adeguare il progetto per raccordarlo alla rete ferroviaria nazionale e al bisogno di trovare i relativi finanziamenti. Segnaliamo però che la comunicazione delle modifiche del progetto è avvenuta a spizzichi e bocconi, in modo poco chiaro. I molti annunci e false partenze hanno creato delusione nella popolazione. Ora ci auguriamo che il rapporto tra la Giunta Cirio, RFI e Trenitalia sia più collaudato e consenta di evitare ulteriori stop & go. Il collegamento tra il passante di corso Grosseto e la Torino-Ceres è troppo importante”.

“Monitoreremo che i passaggi mancanti avvengano in modo rapido – aggiunge il consigliere Ferrara – Mancano ancora le prove di Trenitalia sulla linea, in seguito alla richiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), l’installazione del Scmt (Sistema di controllo marcia treno), la messa a norma di alcuni attraversamenti della linea, tra Cirié e Germagnano, la circolazione in entrambe le direzioni su ciascun binario (la cosiddetta “banalizzazione”) che dovrebbe essere attivata entro il 2025. Per il Partito Democratico piemontese l’investimento sul trasporto ferroviario è una priorità, in particolare nelle aree montane e periferiche, e la ferrovia Torino-Ceres rappresenta un simbolo e un apripista per il rilancio delle ferrovie di tutta la Regione. Bisogna restituire il servizio ai cittadini il prima possibile e garantire che sia effettivamente efficiente fino a Ceres” così Monica Canalis e Federico Ferrara, consiglieri regionali PD.