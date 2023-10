Lo Russo: "Contratto decentrato di Città metropolitana importante passo avanti nelle relazioni sindacali"

“Un importante passo in avanti nella relazioni sindacali nel nostro Ente e un segnale di forte attenzione da parte dell’amministrazione per le esigenze dei dipendenti, per i quali, nei prossimi 6 mesi, saranno messe in campo le risorse e le misure per il Welfare concordate”: con queste parole il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo commenta la pre intesa sul contratto decentrato, siglata il 22 settembre dai sindacati CGIL-CISL-UIL e CSA il 22 settembre e approvata dall’assemblea dei dipendenti che si è tenuta ieri.

“Mi sembra significativo che il nuovo contratto decentrato arrivi a dieci anni dalla sigla di quello precedente e al termine di un periodo che per l’Ente e per i suoi dipendenti non è stato certamente facile. Tra i tratti salienti del rinnovo del contratto decentrato figura un protocollo di relazioni sindacali coerente con la normativa nazionale ma che tiene conto delle esperienze maturate nella Città metropolitana di Torino. - sottolinea il Sindaco Lo Russo – Il contratto decentrato consentirà di riconoscere e valorizzare le capacità professionali e l'esperienza maturata dai dipendenti come strumenti primari per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di miglioramento delle prestazioni dell’amministrazione”. “È anche importante, - prosegue Lo Russo – che vengano individuati percorsi di crescita professionale che valorizzano l'assunzione di responsabilità nei procedimenti”.

Grazie al contratto decentrato sarà possibile allineare alcuni istituti con la normativa nazionale, garantire la sicurezza di tutti i dipendenti e un adeguato livello dei servizi connessi alla viabilità, che sovente affrontano le conseguenze di eventi meteorologici imprevedibili e violenti. “A questo proposito, - sottolinea il Sindaco metropolitano – è stata concordata l’introduzione di un nuovo modello organizzativo denominato Sicurezza Strade, che assicura un monitoraggio e un controllo sugli oltre 3.000 km della rete viaria di competenza della Città metropolitana di Torino per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno”.

“Mi sembra inoltre particolarmente significativo, - conclude Lo Russo – il parere positivo al contratto decentrato espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto gli oneri scaturiti dalla contrattazione sono coperti dalle disponibilità di bilancio e i singoli istituti disciplinati rispettano i vincoli previsti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione in materia di negoziabilità”.