Proposta di legge sul suicidio assistito, Allasia: "Contrario perché non è competenza regionale"

" Per me non è ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito ", le parole del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia al termine dell'ufficio di Presidenza chiamato tra le altre cose, ad esprimersi sull'ammissibilità della proposta di legge "Liberi subito", promossa dall'associazione Luca Coscioni e depositata a fine agosto.

"Ho espresso voto contrario - spiega Allasia - perché non ritengo che la legge presentata rientri nella competenza regionale. A mio giudizio infatti non compete alla Regione in materia di tutela della salute l'affermazione del diritto del paziente ad ottenere dal sistema sanitario pubblico il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per andare incontro alla morte con auto-somministrazione del farmaco. Questa è materia per gran parte riservata alla competenza dello Stato".

In Ufficio di Presidenza, mentre è stato dato parere favorevole sulla ricevibilità della proposta, non vi è stato invece voto unanime sull'ammissibilità ed ora la questione arriverà direttamente in Aula. "Questa decisione vedrà coinvolti tutti i consiglieri che saranno chiamati ad esprimersi su questo punto. Credo che oltre al tema di non competenza legislativa regionale, ci possano essere anche elementi di incostituzionalità che insieme mi portano a non avere dubbi sul fatto che non può essere votata l'ammissibilità della proposta. Da un punto di vista etico e morale, poi, non posso che confermare e ribadire quanto già espresso più volte: lo Stato deve sempre tutelare la vita. Non possiamo pensare di confondere questo sostanziale ‘aiuto’ con pericolose degenerazioni che di fatto potrebbero contribuire o agevolare il decesso di un essere umano. Resto contrario ad ogni azione che si propone di interrompere volontariamente la vita, procurando la morte", conclude Allasia.