Un viaggio musicale tra le tradizioni: il coro la Ciastella di Vinadio accoglie il coro Polifonico di Atzara

Il coro La Ciastella ospiterà in occasione della Fiera dei Santi i cantori del Coro Polifonico di Atzara (NU), che animeranno la festa con i canti della tradizione sarda.

Il Coro Polifonico di Atzara prende vita nel gennaio del 2010 da un'idea di alcuni appassionati di canto corale con l’intenzione di coltivare insieme la loro passione, espressione del comune attaccamento alle tradizioni della Sardegna. Viene invitato a guidare questa avventura il maestro Enrico Pilo, che è tuttora direttore del Coro.

In questi tredici anni l’attività del coro è stata rivolta soprattutto all'acquisizione dei caratteri fondamentali della coralità popolare, naturalmente legati alla valorizzazione di questo senso di appartenenza verso la terra sarda e le sue tradizioni.

Il suo repertorio ricalca infatti le orme e i dettami della coralità nuorese, che per prima ha avuto l’intuizione di affrontare questo genere di esperienza. Il Coro è composto da 25 elementi e nel corso di questi anni si è esibito in numerose occasioni dentro e fuori Sardegna, sempre ricevendo lusinghieri consensi.

Il coro 'La Ciastella' di Vinadio, che ha voluto darsi il nome della montagna che sovrasta l'abitato e sulla quale alcuni coristi hanno posto una croce, ben visibile dal paese nelle ore notturne, è nato nel 2016 sotto la guida del compianto Daniele Laugero di Pietraporzio. Come il coro di Atzara è composto da 25 coristi, per la quasi totalità abitanti in valle Stura. Il suo repertorio spazia dai canti classici di montagna ai canti della tradizione piemontese ed occitana.

Il legame di amicizia con il coro di Atzara che verrà accolto in Valle questo fine settimana, è nato grazie agli amici del coro La Reis di San Damiano Macra, che ormai da vent'anni intrattengono uno strettissimo rapporto di convivialità e condivisione con un'altra formazione corale della provincia di Nuoro, il coro Zente Sarda di Ovodda diretto -guarda caso- dallo stesso Maestro Enrico Pilo.



Appuntamento dunque nella parrocchiale di San Fiorenzo a Vinadio, sabato 28 alle ore 17:30, dove dopo un breve saluto canoro de La Ciastella, il Coro Polifonico di Atzara offrirà ai presenti un gustoso concerto di canti della tradizione sarda.

E non finisce qui. I cantori di Atzara animeranno anche, sempre nella parrocchiale di San Fiorenzo, la S.Messa delle ore 10.00 di domenica 29, con brani del repertorio sacro della tradizione sarda. I fedeli convenuti, per meglio partecipare alla funzione, avranno a disposizione i testi dei canti con le relative traduzioni.