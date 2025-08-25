Rigenerazione urbana: mercoledì Borgo Campidoglio viene invaso dagli acrobati

Acrobati che catturano lo sguardo dei torinesi, li costringono a fermarsi, li coinvolgono, stimolando un dialogo collettivo sulla bellezza e sullo spazio che abitiamo. Accade in via Rocciamelone, Borgo Campidoglio a Torino, che mercoledì 27 agosto diventa palcoscenico del progetto "Attraversamenti e contatti", promosso da Cordata For con il contributo del Ministero della Cultura e della Città di Torino tramite il bando "Circoscrizioni che spettacolo...dal vivo! Avviso pubblico 2025".

Nell'area pedonale attigua al MAU - Museo di Arte Urbana, performer interagiranno con lo spazio circostante e i murales, trasformando l'ambiente in una scena vivente, dialogando direttamente con il tessuto urbano.

L'appuntamento con la perfomance site specific è mercoledì 27, con repliche alle 16, 18 e 20,30.

Lunedì 25 e martedì 26 agosto gli stessi artisti insieme ad alcuni cittadini - selezionati tramite call - lavoreranno in strada per prepararlo con il regista Francesco Sgrò.

«I torinesi che abitano in quella strada, i negozianti, ma anche chi, per caso, farà capolino in via Rocciamelone in quei momenti, potrà esplorare il rapporto tra città e bellezza, partecipando a una narrazione collettiva che nasce dallo spazio urbano e interroga i nostri immaginari estetici» spiega Giuseppina Francia, responsabile della produzione per Cordata FOR.

Il progetto

"Attraversamenti e contatti" prevede un percorso di creazione sperimentale e un laboratorio interdisciplinare che fonde circo, danza e teatro e incoraggia l'incontro con le opere del Mau.

I performer - tutti acrobati professionisti under 35: si tratta di Antonio Panaro, Camille Guichard, Davide Visintini, Francesco Germini - utilizzeranno i loro corpi in costante interazione con lo spazio scenico, valorizzando gli elementi architettonici e pittorici di particolare bellezza, trasformando questo angolo di Torino in una scenografia vivente da attraversare e riscoprire

Il tema

«La natura all’aperto dell’intervento consente di essere attratti dalle acrobazie in scena e di avvicinarsi progressivamente, lasciandosi coinvolgere e stimolare da un dialogo collettivo sulla bellezza e sullo spazio che abitiamo» spiega Giuseppina Francia.

Un'opportunità di incontro e prossimità, di dialogo, condivisione e creazione interculturale e multidisciplinare che parte da una domanda centrale: “Che cos’è la bellezza per te?”. Una riflessione particolarmente urgente e complessa per le nuove generazioni, spesso soggette a pressioni verso ideali estetici irraggiungibili e distorti, amplificati dai social media.



Il laboratorio, guidato dal regista Francesco Sgrò, offre così uno spazio libero e sicuro per esplorare anche la bellezza dell'intangibile: delle emozioni, dei gesti, della fragilità e delle relazioni.



Durante le giornate del 25 e 26 agosto, anche gli abitanti di Campidoglio, i negozianti e i cittadini di passaggio verranno coinvolti nel processo, creando occasioni di partecipazione spontanea e inclusiva, con uno sguardo aperto ai "non pubblici", ovvero coloro che hanno meno familiarità con eventi culturali dal vivo. «Il progetto è una scintilla artistica e sociale» conclude Francia.