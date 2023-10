Concessionaria Laterza Auto: inizia una nuova era dell'eccellenza automobilistica

La Concessionaria Laterza Auto, una tappa imprescindibile per gli appassionati di auto a Torino e provincia, festeggia oltre 50 anni di storia con un colpo da maestri: l'inaugurazione della nuova esposizione

Questo straordinario evento si terrà a Settimo Torinese, presso la sede in via Regio Parco 87, nei giorni del 28 e 29 ottobre. Un'occasione imperdibile per chi ama le quattro ruote, lo sport acrobatico, il Guinness dei primati, lo spettacolo automobilistico e tutto ciò che riguarda il mondo dell'automobile.

Una tappa iconica per gli appassionati

La storia della Concessionaria Laterza Auto inizia nel lontano 1971. Da allora, ha segnato un percorso di eccellenza nel settore automobilistico, diventando un punto di riferimento per gli acquirenti di auto nuove, usate e km zero. Il concessionario offre un'ampia gamma di marchi di prestigio, tra cui Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Abarth. Attualmente, il parco esposizione si estende su oltre 10.000 metri quadrati ed è popolato da oltre 500 vetture pronte per la consegna.

L'innovazione arriva a Torino

Ma la vera sorpresa che attende gli appassionati è l'introduzione di nuovi marchi nell'esposizione Laterza Auto. Questi includono Peugeot, Citroen, Opel, Dr, Hyundai e molti altri. L'espansione del parco veicoli mette in evidenza l'approccio proattivo di Laterza nel fornire ai propri clienti una gamma di opzioni sempre più ampia e diversificata.

Uno Spettacolo da Guinness World Record

L'evento di inaugurazione della nuova esposizione, che si terrà nei giorni 28 e 29 ottobre, promette di essere un'esperienza indimenticabile. Laterza Auto desidera ringraziare i suoi clienti con due giornate di serenità, musica e spettacoli. Tra gli ospiti d'onore, il famoso stunt rider Maurizio Pera Perin, un'icona internazionale, noto per le sue acrobazie mozzafiato. Nel 2023, ha stabilito un primato del Guinness World Record con ben 5 salti mortali all'indietro in 1 minuto e 51 secondi, utilizzando un buggy. Un'occasione unica per vedere questo talento in azione.

L'inaugurazione della nuova esposizione Laterza Auto è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto a Torino. Con oltre 50 anni di storia e una continua ricerca di eccellenza, la Concessionaria Laterza Auto dimostra ancora una volta il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti. L'espansione con l'inclusione di nuovi marchi e l'evento spettacolare con Maurizio Pera Perin renderanno questa inaugurazione un momento memorabile. Non mancate l'opportunità di vivere questa celebrazione automobilistica straordinaria!

Il programma dell'inaugurazione della concessionaria Laterza prevede:

Sabato 28 ottobre:

Apertura al pubblico dalle 11:30 alle 19:30

Spettacolo di stunt riding con Maurizio Pera Perin alle 11:30, 15:30 e 17:30

Domenica 29 ottobre:

Apertura al pubblico dalle 08:30 alle 19:30

Spettacolo di stunt riding con Maurizio Pera Perin alle 10:30, 15:30 e 17:30



Per ulteriori informazioni

Concessionaria Auto LATERZA

Via Regio Parco, 87 - 10036 Settimo Torinese (TO)