TakeOff 2023: altre 9 start up del settore aerospazio sono pronte al decollo dopo 5 mesi di "studio"

È giunta al termine l’edizione 2023 di Takeoff Accelerator, il programma dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi nei settori dell’aerospazio e dell’advanced hardware parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, nato con il contributo dei promotori e co-investitori Fondazione CRT tramite Fondazione Sviluppo e Crescita e UniCredit e gestito da Plug and Play.

Betadynamiq, Dromt, Space Frontier, DRB Aero, Involve Space, Golbriak, DM- AirTech, Airizon ed OhmSpace sono le startup che hanno concluso il programma di 5 mesi. Ieri, durante il Takeoff Expo alle OGR di Torino, si sono presentate davanti a investitori, partner e membri dell’ecosistema locale e internazionale, ribadendo il ruolo di primo piano che l’Italia rappresenta all’interno del mercato globale della Space Economy (quarta nazione per numero di startup di settore finanziate in Europa tra il 2000 e il 2022).

Takeoff è nato nel 2022, con una dotazione di oltre 25 milioni di euro (per investimenti iniziali e in successivi step di crescita delle startup) da un’iniziativa di CDP Venture Capital che coinvolge i promotori e co-investitori Fondazione CRT tramite Fondazione Sviluppo e Crescita e UniCredit, insieme a Plug and Play (co-investitore e gestore operativo del programma), OGR Torino (Innovation & networking partner), Unione industriali Torino (Partner Istituzionale), Leonardo -grazie anche al suo innovativo Leonardo Lab “Future Aircraft Technologies”- e AVIO (Corporate Partner), ESA e ASI (Board Scientifico).

Le startup accelerate nel corso di quest’anno hanno sviluppato progetti sia nell’ambito della Space Economy (con soluzioni hardware e software) che nel settore Aeronautico con tecnologie abilitanti per innovare i velivoli e i droni. Le migliori startup potranno accedere ad un secondo investimento fino a 800.000 euro per scalare il proprio modello di business.

L’Expo ha dato il via anche alla Call for Applications per il 2024, che chiuderà il 12 gennaio 2024. Le startup interessate a ricevere l’investimento dal Takeoff Accelerator e a partecipare al prossimo programma di accelerazione, potranno inviare la candidatura sul sito ufficiale.

“Con la conclusione della seconda edizione di Takeoff possiamo dirci orgogliosi di aver sostenuto alcune tra le realtà più promettenti nel campo aerospaziale presenti oggi in Europa. Crediamo fortemente che dare alle startup l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con l’esperienza dei partner coinvolti nel progetto sia non solo funzionale alla crescita dell’ecosistema dell’aerospazio, ma fondamentale per creare un solido vantaggio competitivo per l’economia italiana degli anni a venire” ha detto Eugenia Forte, Senior Program Manager di Takeoff Accelerator.