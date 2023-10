Protesta contro la Caccia, Disabato (M5S): "Oggi in piazza per dire basta ai regali alla lobby"

Oggi in piazza c'è stato il corteo di protesta organizzato dal Tavolo Animali & Ambiente, realtà che raccoglie le più importanti Associazioni animaliste e ambientaliste del Piemonte, per dire basta ai regali alla lobby della caccia.

"Sono tante le battaglie che abbiamo portato avanti insieme in questi anni contro le scelte scellerate del centrodestra in Piemonte e a tutela della fauna selvatica", spiega la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, presente all'evento. "Con la nostra azione in Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle è riuscito a limitare i danni in molte occasioni, abbiamo sventato il reinserimento di nuove specie nel calendario venatorio e bloccato la caccia su terreni innevati".

"È fondamentale una presa di coscienza delle istituzioni, dobbiamo dire basta a questa carneficina che sconvolge l'ecosistema e devasta l'ambiente, causando danni irreparabili alla biodiversità. Non solo, anche i problemi di sicurezza legati alla pratica di questa attività sono in aumento e sempre più percepiti dai cittadini. È notizia di qualche giorno fa l’aggressione subita dal veterinario del Centro recupero ricci 'La ninna', Massimo Vacchetta, oggi presente in corteo, a cui va la nostra solidarietà e vicinanza. La Giunta Cirio la smetta di guardare alle doppiette e si occupi di tutelare la biodiversità e la sicurezza pubblica".