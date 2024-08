Incidente nell'astigiano, non ce l'ha fatta la 53enne di Favria gravemente ferita

Ha avuto purtroppo conseguenze fatali il bruttissimo incidente che si è verificato sabato scorso a Cocconato, nell'astigiano, al termine di un matrimonio. E' purtroppo deceduta la donna di 53 anni di Favria che era rimasta gravemente ferita.

Da Asti ad Alessandria

Luisella Rocca, zia dello sposo, era stata portata prima ad Asti e poi all'ospedale di Alessandria, dove era ricoverata in prognosi riservata. Infermiera, lascia due figlie.

Sabato sera alcuni degli ospiti, per spostarsi da un posto all'altro della festa, sono saliti su un rimorchio trainato da un trattore, che si è ribaltato coinvolgendo due persone. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 di Villafranca, i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco di Asti.

Cause ancora da accertare

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma da oggi c'è una famiglia che deve piangere una proprio caro che non c'è più.