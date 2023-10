L'alchimia e la rilettura sociale de La Fabbrica di Cioccolato modellano "La Buongiornezza" di Renata Cantamessa

In trepidante attesa di “Wonka”, la pellicola prodotta dalla Warner Bros sulle origini dell’iconico personaggio del libro di Roald Dahl “La Fabbrica di Cioccolato”, La Buongiornezza con l’inseparabile Creminologa propongono un viaggio simbolico e sensoriale attorno al ruolo psico-sociale del cioccolato rilanciato dal romanzo per bambini (e non solo) più venduto di tutti i tempi.

Ma, l’accoppiata vincente di video podcast ideata, scritta e speakerata dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, ha sicuramente avuto il merito di alzare il livello di hype intorno al mondo della cultura e del cioccolato attraverso un nuovo e inedito protagonismo dei cremini.

Questo avvincente percorso di approfondimento de “La Fabbrica di Cioccolato” proporrà un’insolita analisi di trama, personaggi e valori chiave anche attraverso le interpretazioni dei due grandi registi che hanno tradotto il colossal per il piccolo schermo, rispettivamente Mel Stuart (1971) e Tim Burton (2005). Proprio quest’ultimo genio creativo è altresì la prestigiosa firma dell'ipnotica mostra a lui dedicata, che ha debuttato a inizio ottobre al Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Oltre all'incredibile varietà della sua produzione, tra disegni, bozzetti e motivi visivi mai mostrati prima d’ora, “The World of Tim Burton” ha ispirato anche una chocolate-box in totale manifattura artigianale torinese, unica e numerata, con nove varianti di cremini Baratti&Milano e i disegni originali del regista.

PODCAST BUONGIORNEZZA