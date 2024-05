Matteo Salvini al Salto2024 su Roberto Salis: “Non godo mai quando qualcuno finisce in carcere, gli farei gli auguri per la figlia”

“Lo saluterei e gli farei gli auguri per la figlia ": così Matteo Salvini allo stand Piemme quando gli si chiede chiede cosa farebbe se dovesse incontrasse Roberto Salis, padre di Ilaria, anche lui presente al Salone del Libro.

“Al di l là che sia candidata o no, non godo mai quando qualcuno anche lontano da me finisce in carcere perché non sono abituato a volere il male di nessuno. Lo saluterei, gli farei gli auguri. Poi lui si tiene le sue idee io le mie”, ha aggiunto il vicepremier e ministro dei Trasporti.