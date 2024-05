Collegno, scippa un'anziana in via Di Vittorio e la fa cadere a terra. Ma la sua fuga finisce con le manette

L'ha vista camminare òlungo via Di Vittorio e l'ha messa nel mirino. Si è avvicinato e con un gesto veloce quanto violento l'ha scippata sottraendole la borsa e facendola cadere a terra. E' successo nel pomeriggi di ieri a Collegno, la vittima è un a donna di 69 anni. Il malvivente si è dato alla fuga con il bottino, ma sulle sue tracce - dopo l'allarme - si sono messi immediatamente i carabinieri che sono risaliti a un uomo di origine slovena di 24 anni, che abita proprio a Collegno. A metterli sulle tracce dello scippatore sono state le testimonianze di chi ha assistito alla scena. I carabinieri lo hanno trovato poco distante e lo hanno arrestato.

La vittima è stata medicata al pronto soccorso per le escoriazioni riportate, la borsa recuperata e restituita e l’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.