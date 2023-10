Beinasco: tutto pronto per il Job Day, dove si incontrano domande e offerte di lavoro

Keep Moving - Direzione Futuro è un progetto nato dalla co-progettazione dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera e delle Cooperative Sociali Madiba e O.R.So, destinato ai giovani dei territori tra i 16 e i 29 anni per permettergli di apprendere, formarsi ed informarsi per accrescere le proprie competenze ed entrare nel mondo del lavoro.

