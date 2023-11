Vandali in città: distrutta una panchina in centro e delle piante in San Salvario

I vandali durante il weekend sono entrati in azione in centro città. A farne le spese è stata una panchina nell'aiuola Balbo, il giardino tra via Cavour e via dei Mille. Le assi sono state spaccate e la panchina è stata alzata da terra, sbarbicandola dal terreno su cui era piantata. Un nastro rosso e bianco al momento ne segnala la pericolosità, in attesa di essere rimossa o sostituita.