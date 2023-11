Da Antonio Ricci ad Annalena Benini, Torino saluta Ernesto Ferrero. La figlia: "Avventura mirabile nostra vita insieme"

Un velista capace, divertente e con lo spirito di un ragazzo, severo ma anche malinconico. È questo il ritratto di Ernesto Ferrero , tratteggiato questa mattina dalla figlia durante il funerale nella chiesa di Madonna del Pilone. Sono centinaia le persone venute a salutare per l'ultima volta lo scrittore e critico d'arte, morto il 31 ottobre all'età di 85 anni.

Antonio Ricci e Melania Mazzucco

Elsa Fornero e Melania Mazzucco

Severo, ma con lo spirito di un ragazzo

La figlia ha ricordato il Ferrero velista, che all'epoca " disegnava e padroneggiava il vento ". " La sua felicità - ha aggiunto - si relazionava al suo modo di essere: la vita, il lavoro e la lettura erano per lui un'unica cosa " .

" Era un maestro sì, - ha aggiunto - ma senza tirarsela: era divertente, ma anche taciturno ". Nel cassetto sinistro della sua scrivania, sopra la quale " c'era la sua ultima foto in cui ride ", i cioccolatini fondenti di Gobino. " Era severo, ma capace di esprimere lo spirito di un ragazzo davanti ad esempio al mare, una buona panzanella o alle montagne. Per noi è stato una roccia: è stata un'avventura mirabile questa nostra vita insieme " ha concluso la figlia di Ferrero.

Il ricordo

A prendere poi la parola lo scrittore Gian Arturo Ferrari: "Ernesto è stato un amico per la vita: i libri non erano per noi solo una scelta professionale, ma anche di vita". "Ha suonato tutta la tastiera dell'esistenza, - ha proseguito - con un tratto di intelligenza, ma soprattutto di grazia. Questa è stata la cifra della sua vita ed attività editoriale".