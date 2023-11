Quando parliamo di cremazione e consegna ceneri la prima riflessione da fare, è che stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente complesso e delicato che però riguarda tutti noi come esseri umani e cioè quello di accompagnare una persona che volevamo bene nel suo ultimo viaggio garantendo una cerimonia funebre dignitosa a prescindere se sceglie di essere cremata oppure di essere sepolta e su questo poco importa.

Tra l'altro la scelta di essere cremati è una scelta sempre più comune negli ultimi anni, ma non sempre è stato così perché fino a pochi anni fa poche persone si permettevano di prendere una decisione del genere che era osteggiata dalla Chiesa Cattolica, visto che andava contro la sua Dottrina.

Che poi è vero che non tutti siamo cattolici nel senso di essere dei praticanti, però è vero che lo siamo un po' tutti culturalmente nel nostro Paese, anche perché abbiamo le famiglie che lo sono in genere.

In poche parole la Chiesa osteggiava questa scelta perché la sua dottrina prevede che noi ci reincarneremo dopo la morte con il nostro corpo, mentre tutti sappiamo che comunque la cremazione prevede di bruciare il corpo del defunto a temperature elevate trasformandolo in ceneri, ceneri che appunto poi verranno raccolte e consegnate alla famiglia.

Ma poi questa pratica era osteggiata non solo per un discorso religioso, ma anche perché ricordava la tragedia del popolo ebreo che tutti sappiamo, mentre da un po' di anni le cose sono cambiate e ormai sono tante le persone che esprimono questo desiderio.

Naturalmente parliamo dei casi che non riguardano le persone che muoiono all'improvviso perché in quelle situazioni deve essere la famiglia a scegliere, ma parliamo delle persone che si preparano a quel momento e scrivono un testamento nel quale specificano questo, e specificato tante altre cose che riguardano l'organizzazione del funerale.

E in certi casi la persona in questione per non gravare sulla famiglia lascia la parte una somma di denaro da destinare al pagamento delle spese funerarie, cremazione inclusa

La cremazione offre diverse opzioni per la gestione delle ceneri

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte per quanto riguarda la cremazionee alcune famiglie scelgono di conservarle in una urna commemorativa, che

Ma ci possono essere anche quelle situazioni di cui ci riferiamo nella prima parte, e c'è una persona che si trova in uno stato di malattia terminale può scrivere un testamento e in quest'ultimo per esempio specificare che vorrebbe che le ceneri del suo corpo fossero disperse in un luogo significativo per lui che può essere in una spiaggia o in un bosco.

In poche parole l’impresa di pompe funebri dovrà supportare la famiglia in base alle scelte sue e della persona che non c'è più, naturalmente spiegandone tutte le regole e ai limiti e ad esempio le ceneri non possono essere disperse in un centro urbano per dirne una.