Omicidio di corso Giulio Cesare, preso il killer: era all'aeroporto di Malpensa

E' stato individuato e fermato all'aeroporto di Malpensa il minorenne presunto autore dell'omicidio avvenuto lo scorso venerdì sera in corso Giulio Cesare. Il ragazzo, 16 anni, nordafricano, è stato riconosciuto grazie ai filmati della videosorveglianza e ad alcune dichiarazioni dei testimoni.

Secondo la ricostruzione della Questura di Torino, sarebbe lui l'autore dell'accoltellamento di Hamza Moutik, 26 anni, marocchino, morto in seguito alle ferite sabato mattina all'ospedale San Giovanni Bosco. Il sedicenne, incensurato e consumatore abituale di stupefacenti, avrebbe colpito la vittima, che aveva alle spalle diversi precedenti per spaccio, dopo una discussione. L'arma, un coltello a serramanico, era stata recuperata in un cassonetto dagli investigatori della squadra mobile.

Stando a quanto riporta l'Ansa, oggi il minorenne era appena sbarcato da un volo proveniente dal Marocco, Paese che aveva raggiunto sabato scorso. Per la convalida del fermo bisognerà attendere la decisione del tribunale di minori di Milano. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice torinese Emma Avezzù.