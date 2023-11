Mery Rigo e Sarah Bowyer, protagoniste del secondo incontro di AffARTE

Arte e impresa: due mondi tutt’altro che a sé stanti. È il tema sviluppato da "AffARTE: l’impresa abbraccia l'arte" l’iniziativa a cura della Compagnia delle Opere del Piemonte, sostenuta con il contributo della Camera di commercio di Torino e sotto la direzione artistica di Andrea Chidichimo.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma mercoledì 8 novembre (ore 18.15) presso Arca Studios di via Valprato 68 – Docks Dora. Sul palco Mery Rigo e Sarah Bowyer, due artiste accomunate dal gusto per la ricerca e la sperimentazione.

La serata sarà divisa in due parti: Mery Rigo parlerà di arte inserita nel territorio, illustrando i diversi modi in cui natura e progettazione possono armonizzarsi. Sarà, poi, la volta di Sarah Bowyer che si soffermerà sul potenziale creativo della pittura in 3D.

"Al centro della mia ricerca artistica vi è l’impegno nella valorizzazione del territorio", spiega Mery Rigo. Nel corso della serata presenterà, infatti, alcune sue opere che nascono da uno sguardo particolare nei confronti del patrimonio naturale nonché dal dialogo con il mondo della scienza: ecco, dunque, una serie di installazioni presenti in diverse parti d’Italia, dal Piemonte alla Toscana, alla Calabria.

La creazione di realtà immersive sarà al centro dell’intervento di Sarah Bowyer. L’artista illustrerà le realizzazioni eseguite con l’App Tilt Brush e metterà a disposizione del pubblico i suoi occhiali 3D Oculus Quest 2 per far vivere un momento esperienziale.

Sottolinea a questo proposito Bowyer: "La creatività in 3D è un'ulteriore dimostrazione di come l’arte possa essere al servizio della progettualità di impresa e fornire un valore aggiunto in termini di promozione del prodotto".

Le fa eco il direttore artistico Andrea Chidichimo: "Questo secondo appuntamento di AffArte fornisce un’occasione in più per riflettere sugli orizzonti sperimentali aperti dall’arte di cui anche l’impresa può far tesoro". Un punto, questo, evidenziato anche da Monica Cosseta, direttore di Cdo Piemonte: "L’incontro tra arte e impresa favorisce lo sviluppo di una cultura della bellezza dal quale può trarre beneficio l’intera società".

BIO - Mery Rigo. Torinese, dopo gli studi classici si immerge nello studio della fotografia d’arte e parallelamente studia pittura come autodidatta. Dal 2001 decide di dedicarsi esclusivamente alla pittura. La sperimentazione incrociata sfocia nell’elaborazione del Manifesto dell’Estrattismo, presentato nell’ambito di una personale a Torino nel 2005. Il suo lavoro è incentrato sulla dialettica fotografia-pittura, in una dimensione inedita, che abbandona lo stilema iperrealista ponendo le due tecniche su un piano di parità. Nel 2005 riceve il primo Premio Targa d’Oro Sezione Pittura nell’ambito del Premio Arte Mondadori; nel 2017 è insignita della Medaglia della Città di Martigny. La sua ricerca pittorica approda via via verso progetti installativi fortemente radicati nel territorio. www.meryrigo.it