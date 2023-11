Mattone bene rifugio: a Torino ritornano a salire i prezzi delle case

Dopo trimestre estivo, i prezzi di vendita delle case in provincia di Torino hanno subito calo tendenziale dello 0,1%, per un prezzo medio di 1.538 euro al metro quadro. Dei 72 comuni dell’hinterland torinese monitorati, i ribassi si estendono a 41 mercati, guidati dalle contrazioni a doppia cifra di Carignano (-14%) e Sauze di Cesana (-13,3%). Nove invece i mercati che hanno osservato cali superiori al cinque per cento, da Bussoleno (-9,2%) a Sant’Antonino di Susa e la rinomata Sestriere (-5,8% entrambe le località). All’estremo opposto, Pecetto Torinese (12,9%), None (8,8%), Cesana Torinese (7,3%), Avignana (6,5%) e Vinovo (6,4%) sono nella top 5 dei comuni che crescono di più.