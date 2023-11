I cieli del Piemonte e del torinese si sono tinti di rosso ieri sera, domenica 5 novembre.

No, non è un'illusione ma l'aurora boreale che si è vista in tutto il nord Italia per diversi minuti anche a occhio nudo in varie regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.