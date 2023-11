Previsione del prezzo di Google Bard: dove vanno Shiba Inu, Everlodge e Dogecoin?

Abbiamo utilizzato Google Bard, uno dei principali chatbot AI, per analizzare il mercato delle criptovalute alla ricerca di tre token con un buon potenziale di prezzo. In questo articolo, analizzeremo le previsioni di prezzo di Google Bard per Shiba Inu, Dogecoin ed Everlodge nel quarto trimestre del 2023.

Il tasso di combustione di Shiba Inu (SHIB) è sceso a ottobre

Shiba Inu (SHIB) rimane una delle migliori memecoin nello spazio delle criptovalute nonostante il mercato ribassista. La comunità di Shiba Inu sta attualmente lavorando allo sviluppo di un ecosistema decentralizzato. I rapporti di Shibburn hanno mostrato una diminuzione significativa del numero di token SHIB bruciati nel mese di ottobre.

Secondo Shibburn, la comunità di Shiba Inu ha distrutto quasi 1,46 miliardi di token SHIB nel mese di ottobre. In realtà, il tasso di distruzione dei token a ottobre è stato inferiore del 37,12% rispetto a settembre. Il calo del tasso di distruzione potrebbe indicare che gli investitori stanno perdendo fiducia in Shiba Inu. Di conseguenza, non stanno partecipando attivamente alla combustione dei token SHIB.

Di conseguenza, non stanno partecipando attivamente all'emissione del token SHIB. Secondo i dati di Shiba Inu CoinMarketCap, il prezzo di Shiba Inu ha perso il livello chiave di 0,00000800 dollari a novembre. Tuttavia, le previsioni di Google Bard sul prezzo di Shiba Inu rimangono ribassiste. Google Bard ha previsto che il prezzo del token Shiba Inu raggiungerà 0,00000887 dollari nel quarto trimestre del 2023.

Dogecoin (DOGE) ribassista nonostante il "DOGE Day"

Il prezzo di Dogecoin (DOGE) è aumentato del 20% negli ultimi 10 giorni, grazie al rally del mercato di Uptober. Il 2 novembre, la comunità delle memecoin ha celebrato il "DOGE Day" del 2023. Questo giorno rappresenta il compleanno di "Kabosu", il cane che ha ispirato il meme originale "doge".

Nel frattempo, le tendenze dei dati storici hanno mostrato che l'attività di commercio delle balene è aumentata nel 2022. Lo stesso è accaduto nel 2023, quando le transazioni di balene sono passate da 790 il 24 ottobre a 1.090 il 1° novembre. In particolare, il prezzo della criptovaluta Dogecoin è schizzato del 100% da 0,060 a 0,12 dollari nel 2022.

Se la storia si ripete, Dogecoin USD potrebbe vedere un ulteriore movimento di prezzo al rialzo nei prossimi giorni. Purtroppo, le informazioni di CoinMarketCap hanno mostrato che la criptovaluta Dogecoin è scesa del 3,1% a 0,067463 dollari. Di conseguenza, Google Bard ha previsto che le possibilità di un rally del 100% sono basse.

Everlodge consente agli investitori di mettere in comune le risorse per acquistare proprietà immobiliari

Criptovalute come Shiba Inu e Dogecoin sono piuttosto popolari nello spazio delle criptovalute. Tuttavia, nuovi underdog come ELDG di Everlodge hanno attirato l'attenzione degli investitori. Everlodge si sta preparando a lanciare una nuova funzione che cambierà il modo in cui gli individui acquistano e vendono immobili.

Incoraggiare un maggior numero di persone a investire nel settore immobiliare è il loro obiettivo primario. Poiché l'investimento immobiliare richiedeva un grande investimento iniziale, in passato molte persone avevano paura di farlo. Fortunatamente, Everlodge ha promesso di risolvere questo problema utilizzando il frazionamento NFT.

Ciò significa che potete acquistare quote di case di lusso come NFT senza dover acquistare l'intera proprietà. Come si può fare? Semplicemente mettendo in comune le vostre risorse con altri. Inoltre, potete guadagnare un reddito extra quando questi NFT vengono affittati o venduti.

Attualmente, ELDG è valutata 0,023 dollari, con un aumento di oltre il 100% rispetto al prezzo iniziale di 0,01 dollari. Gli analisti hanno previsto un aumento del 3.000% entro la fine del 2023. Quindi, entrate e partecipate al miglior progetto di criptovaluta prima che venga lanciato.

